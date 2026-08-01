Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера

Бывший тренер молодежной сборной России по хоккею Андрей Миронов возглавил хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Его помощниками будут Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко и Андрей Царев.

«Сочи» завершил прошлый сезон на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 44 очка. Свою последнюю победу «леопарды» одержали еще в начале марта, обыграв на родной площадке нижегородское «Торпедо» со счетом 5:1.

Для 44-летнего Миронова это первое назначение в качестве главного тренера. Ранее он работал в системах петербургского СКА, «Омских крыльях», а также в юношеской и молодежной сборных России.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь ряда клубов КХЛ Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет. Спортсмен продолжительное время боролся с онкологией.

Также стало известно, что трехкратного обладателя Кубка Гагарина Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за допинг. Спортсмен выступает за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/26.