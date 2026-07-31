Бывший рекордсмен КХЛ скончался от рака в 39 лет

Бывший рекордсмен КХЛ скончался от рака в 39 лет Бывший вратарь ряда клубов КХЛ Мурыгин скончался в 39 лет

Бывший вратарь ряда клубов КХЛ Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет, сообщила пресс-служба хабаровского «Амура». Спортсмен продолжительное время боролся с онкологией.

Мы скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии, — говорится в сообщении.

В 2019-м году Мурыгину диагностировали рак миндалин. Впоследствии он вошел в ремиссию, однако в мае этого года болезнь вернулась.

В ходе игровой карьеры Мурыгин выступал также за «Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Нефтехимик» и «Куньлунь». В общей сложности он провел 306 матчей в лиге.

Во время выступления за «Локомотив» Мурыгин установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии – он не пропустил ни одной шайбы на протяжении 302 минут и 11 секунд. В сезоне-2019/20 его достижение превзошел вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.

Ранее стало известно о смерти чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Франко Барези. Причины смерти спортсмена не сообщались.