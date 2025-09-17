Хабаровские «Тигры» объявили о смене генерального директора

Евгений Лугин вернулся на пост генерального директора ХК «Амур» в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе клуба. Он уже занимал эту должность в прошлом сезоне, после чего принял решение перейти на руководящую должность в структуре регионального министерства спорта.

На пост генерального директора вернулся Евгений Дмитриевич Лугин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Михаил Переяслов, занимавший должность гендиректора, теперь перейдет на новую должность в системе ХК «Амур». Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, набрав пять очков в четырех играх.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб московского хоккейного клуба «Динамо» возвращается Вячеслав Козлов. Он уже работал в клубе с 2021 по 2025 год. За этот период команда под его руководством завоевала Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).

До этого стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория и футбольный клуб «Панатинаикос» расторгли сотрудничество. В ходе двух стартовых турниров нового сезона «Панатинаикос» набрал всего одно очко. В последнем туре команда проиграла «Кифисии» со счетом 2:3.