29 декабря 2025 в 01:46

Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине

Трамп не исключил, что конфликт на Украине будет разрешен через несколько недель

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп допустил возможность достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Отвечая на вопрос журналистов после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, он, однако, оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.

Своим ответом американский лидер обозначил как оптимистичный, так и пессимистичный вариант развития событий. Таким образом, он снял с Вашингтона однозначные обязательства.

Если бы все пошло по-настоящему хорошо, может быть, несколько недель. А если все пойдет по-настоящему плохо, то этого не произойдет. Это было бы очень плохо. Есть и такой шанс, — сказал Трамп о времени на решение оставшихся вопросов.

Ранее хозяин Белого дома положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По итогам общения с Зеленским он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».

После этого Трамп анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
