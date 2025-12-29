Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине Трамп не исключил, что конфликт на Украине будет разрешен через несколько недель

Президент США Дональд Трамп допустил возможность достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Отвечая на вопрос журналистов после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, он, однако, оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.

Своим ответом американский лидер обозначил как оптимистичный, так и пессимистичный вариант развития событий. Таким образом, он снял с Вашингтона однозначные обязательства.

Если бы все пошло по-настоящему хорошо, может быть, несколько недель. А если все пойдет по-настоящему плохо, то этого не произойдет. Это было бы очень плохо. Есть и такой шанс, — сказал Трамп о времени на решение оставшихся вопросов.

Ранее хозяин Белого дома положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По итогам общения с Зеленским он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».

После этого Трамп анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен и достижение мирного соглашения займет больше времени.