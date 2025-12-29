Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 01:32

Трамп анонсировал новый раунд переговоров

Трамп сообщил о новой встрече с Зеленским 29 декабря

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп по итогам состоявшихся в Мар-а-Лаго переговоров заявил, что в понедельник снова пообщается со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN. Республиканец подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий сложен и достижение мирного соглашения займет больше времени, чем день или несколько недель.

В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра,сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что могут возникнуть непредвиденные проблемы, которые помешают всей работе. Трамп уточнил, что речь может идти об одном незначительном для наблюдателей пункте. Однако он способен сорвать переговорный процесс.

Ранее глава Белого дома положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По завершении переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».

