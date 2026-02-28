Побег из СССР, онкология, хоспис в США: как жила и умерла дочь Сталина

28 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой — единственной дочери Иосифа Сталина. О причинах ее эмиграции из СССР в США, жизни на чужбине и смерти в доме престарелых в интервью NEWS.ru рассказала писательница, соавтор книги «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили» Лана Паршина.

— Как вы познакомились с дочерью Сталина?

— В 10 лет я прочла ее книгу «Двадцать писем другу». Она мне очень понравилась, читала и перечитывала многократно. 20 лет спустя узнала, что автор жива. К тому времени я училась в телевизионной академии в США. В качестве дипломной работы решила сделать о ней фильм. Начала искать контакты с помощью популярной в Штатах поисковой системы.

Мне ответил частный детектив, который попросил $250 за информацию. Я заплатила. Через некоторое время мне позвонила женщина и раздраженным голосом поинтересовалась: «Чего вы от меня хотите?» Она представилась Ланой Питерс. Это была Светлана Иосифовна Аллилуева. Она жила в Штатах инкогнито под фамилией бывшего супруга.

— Многие советские граждане расценили эмиграцию Аллилуевой из СССР как предательство памяти отца и страны.

— У нее не было другого выхода, поверьте. Светлана боялась за свою жизнь и за жизнь своих детей. Она не просто так поменяла свою фамилию.

Внуки Иосифа Сталина, дети Светланы Аллилуевой — Катя и Иосиф Фото: РИА Новости

— Что Светлана Иосифовна рассказывала о Сталине, каким он был отцом?

— Любящим и заботливым.

В Госархиве в числе других документов сталинской семьи сохранилась «переписка» Светланы в возрасте примерно пяти-шести лет с отцом. Он обращается к ней со словами «Светланка, хозяйка». Иосиф Виссарионович отвечает на все ее детские просьбы: «Повелеваю сводить меня в Большой театр!», «Повелеваю отправить нас с Васей (братом) на дачу!». Сам Сталин так подписывал эти письма: «твой секретарка».

Светлана росла без матери — Надежда Аллилуева добровольно ушла из жизни. Родные говорили девочке, что она умерла от болезни. Впоследствии дочь Сталина узнала правду. До конца своих дней она держала обиду и язвительно говорила: «Моя мама изволила уйти на тот свет».

— Как Светлана оценивала Сталина — государственного деятеля?

— Безусловно, она осознавала масштаб личности. Сталин ведь не только сохранил империю, но и приумножил ее богатства. Дал нам суверенную Конституцию 1936 года, Центральный банк, билеты казначейства, каждый рубль был обеспечен золотом. Система образования была лучшей в мире. Все люди имели равные права, без деления на сословия. Мы до сих пор пользуемся наследием СССР.

К сожалению, имя Сталина было оболгано после смерти. Он это предвидел и писал в своих дневниках: «На мою могилу нанесут много мусора. Но ветер истории развеет его».

В 1956 году Никита Хрущев выступил на ХХ съезде КПСС с докладом, разоблачающим культ личности. Через некоторое время мы выяснили во время написания книги о тайнах семьи Сталина (Паршина с соавтором — правнуком Иосифа Виссарионовича Селимом Бенсаадом — провела подробное расследование. — NEWS.ru), что Хрущев постановил вынести тело Сталина из Мавзолея.

Иосиф Виссарионович Сталин с детьми Светланой и Василием Фото: РИА Новости

— Какая была цель?

— Глумление над мертвым. Сорвали с мундира погоны. Затем, даже не уведомив родственников, закопали в могиле без опознавательных знаков. Это произошло в ночь накануне Дня всех святых. У американцев этот праздник называется Хеллоуин.

После этого Мао Цзэдун прекратил общение с Хрущевым. Вся коммунистическая партия Китая была в шоке от того, как СССР поступил с человеком, освободившим мир от нацизма. Благодаря ему китайский народ победил в войне с милитаристской Японией.

Позже Хрущев передал Крым Украине и провел финансовую реформу, которая, по мнению экспертов, стала первым шагом на пути к будущему распаду СССР. Теперь России снова кровью приходится отвоевывать свое право на жизнь.

Хрущев ненавидел сталинскую семью, поэтому Светлана Иосифовна была вынуждена бежать из страны. Ее держали три месяца в Швейцарии фактически в заложниках. По словам дочери Сталина, искали несуществующие заграничные счета отца, но ничего не нашли.

— Как Светлана Иосифовна жила в Штатах?

— У нее была двухкомнатная квартира, состоявшая из спальни и кухни-гостиной. Очень чистая. Питалась просто — котлеты, овощи, готовила сама. Светлана Иосифовна очень красиво сервировала стол. В спальне под кроватью стояла коробка с самым дорогим, внутри были фотографии — дочерей, мужа-иностранца и сына. В ней также хранились снимки детства вместе с отцом и любимого старшего брата Яши, которого застрелили в 1943 году в немецком концлагере, где он находился в качестве военнопленного.

Спустя много лет появился мужчина Евгений, который называл себя внебрачным сыном Якова Иосифовича. Дочь Сталина с возмущением говорила, что это ложь. По ее словам, Яша был удивительно порядочным и интеллигентным человеком.

Светлана Иосифовна Аллилуева (Лана Питерс), дочь генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой Фото: РИА Новости

Светлана Иосифовна подчеркнула, что он уважал женщин, не позволял себе выругаться матом в их присутствии. Обожал свою семью — жену и дочь Гулю [Галину], которая была очень на него похожа. Яков Иосифович не мог загулять и затем бросить любовницу с ребенком, уверяла дочь Сталина.

Она приезжала в Москву в 1984 году и встречалась с этим «внебрачным племянником». «Если бы в нем было хоть что-то от Яши, я бы его приняла. Но в нем нет от Яши примерно ничего», — говорила она мне.

«Внебрачный родственник» отказался делать ДНК-текст. Этой процедуры также избегают его дети, которые по сей день гордо называют себя потомками Сталина.

— Правда ли, что дочь Сталина провела последние дни своей жизни в доме престарелых?

— Это был хоспис, где угасающие от неизлечимого заболевания люди получают лечение и уход. У 85-летней Светланы Иосифовны была онкология. Умирая, она пересматривала фотографии из дорогой сердцу коробочки, которую привезла с собой в хоспис, и со слезами вспоминала отца.

— Как сложились судьбы детей Светланы Иосифовны — внуков Сталина?

— Старший сын Иосиф был кардиологом. Он умер в 2008 году. Старшая дочь Екатерина — вулканолог, работает и живет на Камчатке. Младшая дочь Ольга находится в Штатах. Начитавшись лживой информации о Сталине, до недавнего времени она даже слышать о нем не хотела и называла людоедом.

Некоторое время назад у Ольги открылся дар ясновидения, как у Владимира Жириновского. Она попросила передать: «Ни в коем случае не разрушайте ближнюю дачу Сталина в Кунцево, иначе начнется третья мировая». К счастью, этот дом стоит.

