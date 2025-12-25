Раскрыто будущее спорного памятника Сталину в Вологде Памятник Сталину в Вологде решили не демонтировать

Установленный в декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину останется на своем месте во дворике музея «Вологодская ссылка» в Вологде, сообщила ТАСС гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева. Решение арбитражного суда по делу об установке памятника исполнено в полном объеме.

Евсеева уточнила, что признание контракта на установку объекта недействительным не повлекло за собой демонтаж скульптуры.

Исполнитель, автор памятника Екатерина Ложеницына вернула деньги, они поступили в бюджет Вологодской области — 10,5 млн рублей. Мы вернули ей памятник, а она потом отдала нам памятник по договору безвозмездного пользования движимым имуществом. Решение суда исполнено, и памятник остался на своем месте, — объяснила Евсеева.

Ранее Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по иску прокуратуры региона, которая потребовала демонтировать памятник советскому вождю Иосифу Сталину, установленный в музее «Вологодская ссылка». При этом глава региона Георгий Филимонов, который лично одобрил эскиз монумента, в свою очередь отмечал, что вокруг памятника Сталину «на ровном месте» пытались раздуть «странный ажиотаж».