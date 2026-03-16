Иран объяснил, чьи суда смогут пройти через Ормузский пролив Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами, сообщил телеканалу SNN представитель МИД страны Эсмаил Багаи. По словам дипломата, то, что наблюдается «в эти несколько дней, является следствием войны, которую США и сионистский режим навязали региону».

Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран. [Иран] имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений со стороны агрессоров и их союзников на этом водном пути, — сказал он.

До этого сообщалось, что несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу. Государства пытаются добиться безопасности для их судов.

Ранее американский военный аналитик подполковник в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. Он считает, что без радикальных мер со стороны Соединенных Штатов контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.