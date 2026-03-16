16 марта 2026 в 13:28

Иран объяснил, чьи суда смогут пройти через Ормузский пролив

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами

Ормузский пролив Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, не связанным с агрессорами, сообщил телеканалу SNN представитель МИД страны Эсмаил Багаи. По словам дипломата, то, что наблюдается «в эти несколько дней, является следствием войны, которую США и сионистский режим навязали региону».

Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран. [Иран] имеет право принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений со стороны агрессоров и их союзников на этом водном пути, — сказал он.

До этого сообщалось, что несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу. Государства пытаются добиться безопасности для их судов.

Ранее американский военный аналитик подполковник в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. Он считает, что без радикальных мер со стороны Соединенных Штатов контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.

«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Российский регион пошел на кардинальный шаг из-за опасной инфекции
В России резко выросло число врачей
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

