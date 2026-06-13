Новые правила получения пенсий: что уже назначают без заявления в СФР

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о переходе на проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости. Нововведение коснется в том числе досрочных выплат для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Что подразумевает проактивный режим и какие выплаты уже можно получать без личного обращения в Социальный фонд России (СФР), разбирался NEWS.ru.
Как будет работать новый механизм
По словам главы Минтруда, страховая пенсия по старости (включая досрочную по ряду оснований) будет назначаться гражданам проактивно — без необходимости подавать заявление. «Это стало возможным благодаря тому, что Социальный фонд располагает полным объемом необходимых сведений: данные о стаже, количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), числе детей и другие значимые параметры», — пояснил Котяков.
Как уточнила в беседе с NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, проактивное назначение означает отказ от обязательного личного заявления гражданина в СФР. Вся информация о страховом стаже, ИПК и возрасте будет поступать из федерального регистра сведений о населении, электронных трудовых книжек и индивидуальных лицевых счетов в СФР. Цифровая трансформация системы соцобеспечения и усиление межведомственного взаимодействия позволяют избавить граждан от необходимости собирать бумажные справки, отметила эксперт.
Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев напомнил NEWS.ru, что госорганы уже имеют все данные для принятия решения. Однако есть исключения. Проактивный порядок не применяется, если у гражданина есть периоды работы за пределами России. Также автоматически не назначаются пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности для военнослужащих, сотрудников МВД, противопожарной службы, наркоконтроля, УИС, Росгвардии и органов принудительного исполнения, уточнил эксперт.
Как именно СФР будет назначать пенсию без заявления
СФР принимает решение о назначении пенсии по месту жительства гражданина за 30 календарных дней до наступления пенсионного возраста, отметил Расторгуев. В течение трех рабочих дней фонд уведомляет человека о своем решении. Если условия не выполнены (не хватает стажа или ИПК), гражданин также получит соответствующее уведомление. При желании он может отказаться от проактивного оформления и подать заявление в обычном порядке.
По словам эксперта, в настоящее время в правительстве обсуждается законопроект о внесении поправок в Федеральный закон «О страховых пенсиях», который закрепит назначение пенсии со дня достижения пенсионного возраста без заявления на основе данных, уже имеющихся в распоряжении пенсионного органа.
Какие выплаты уже доступны без визита в СФР
Уже сейчас в проактивном режиме назначаются:
- пособия по временной нетрудоспособности;
- пособия по беременности и родам;
- единовременная выплата при рождении ребенка;
- ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- пересмотр решений о едином пособии для семей с детьми до 17 лет.
Без заявлений проводится индексация материнского капитала, единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка, ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и ряда других пособий.
Автоматически оформляются: пенсии по инвалидности и ЕДВ инвалидам, пенсии по потере кормильца (в том числе несовершеннолетним детям), социальная пенсия по старости для тех, у кого недостаточно стажа или баллов. Также без заявления назначаются доплаты за северный стаж (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях), доплаты пенсионерам, ухаживающим за лицами старше 80 лет или инвалидами I группы, а также доплаты в связи с рождением ребенка у пенсионера. Проактивно предоставляются и социальные доплаты к пенсии.
В чем состоит ключевое условие для получения выплат
Чтобы средства поступали вовремя, необходимо указать реквизиты банковского счета в личном кабинете на «Госуслугах». С 2025 года все социальные выплаты перечисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Для добавления счета нужно зайти в раздел «Банковские карты и счета», нажать «Добавить», заполнить реквизиты и дать согласие на использование счета для получения выплат. Поскольку перечень проактивных выплат постоянно расширяется, заблаговременное оформление реквизитов и согласия поможет избежать задержек.
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