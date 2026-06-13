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13 июня 2026 в 06:00

Новые правила получения пенсий: что уже назначают без заявления в СФР

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о переходе на проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости. Нововведение коснется в том числе досрочных выплат для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Что подразумевает проактивный режим и какие выплаты уже можно получать без личного обращения в Социальный фонд России (СФР), разбирался NEWS.ru.

Как будет работать новый механизм

По словам главы Минтруда, страховая пенсия по старости (включая досрочную по ряду оснований) будет назначаться гражданам проактивно — без необходимости подавать заявление. «Это стало возможным благодаря тому, что Социальный фонд располагает полным объемом необходимых сведений: данные о стаже, количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), числе детей и другие значимые параметры», — пояснил Котяков.

Как уточнила в беседе с NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, проактивное назначение означает отказ от обязательного личного заявления гражданина в СФР. Вся информация о страховом стаже, ИПК и возрасте будет поступать из федерального регистра сведений о населении, электронных трудовых книжек и индивидуальных лицевых счетов в СФР. Цифровая трансформация системы соцобеспечения и усиление межведомственного взаимодействия позволяют избавить граждан от необходимости собирать бумажные справки, отметила эксперт.

Антон Котяков Антон Котяков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев напомнил NEWS.ru, что госорганы уже имеют все данные для принятия решения. Однако есть исключения. Проактивный порядок не применяется, если у гражданина есть периоды работы за пределами России. Также автоматически не назначаются пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности для военнослужащих, сотрудников МВД, противопожарной службы, наркоконтроля, УИС, Росгвардии и органов принудительного исполнения, уточнил эксперт.

Как именно СФР будет назначать пенсию без заявления

СФР принимает решение о назначении пенсии по месту жительства гражданина за 30 календарных дней до наступления пенсионного возраста, отметил Расторгуев. В течение трех рабочих дней фонд уведомляет человека о своем решении. Если условия не выполнены (не хватает стажа или ИПК), гражданин также получит соответствующее уведомление. При желании он может отказаться от проактивного оформления и подать заявление в обычном порядке.

По словам эксперта, в настоящее время в правительстве обсуждается законопроект о внесении поправок в Федеральный закон «О страховых пенсиях», который закрепит назначение пенсии со дня достижения пенсионного возраста без заявления на основе данных, уже имеющихся в распоряжении пенсионного органа.

Какие выплаты уже доступны без визита в СФР

Уже сейчас в проактивном режиме назначаются:

  • пособия по временной нетрудоспособности;
  • пособия по беременности и родам;
  • единовременная выплата при рождении ребенка;
  • ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • пересмотр решений о едином пособии для семей с детьми до 17 лет.

Без заявлений проводится индексация материнского капитала, единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка, ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и ряда других пособий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматически оформляются: пенсии по инвалидности и ЕДВ инвалидам, пенсии по потере кормильца (в том числе несовершеннолетним детям), социальная пенсия по старости для тех, у кого недостаточно стажа или баллов. Также без заявления назначаются доплаты за северный стаж (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях), доплаты пенсионерам, ухаживающим за лицами старше 80 лет или инвалидами I группы, а также доплаты в связи с рождением ребенка у пенсионера. Проактивно предоставляются и социальные доплаты к пенсии.

В чем состоит ключевое условие для получения выплат

Чтобы средства поступали вовремя, необходимо указать реквизиты банковского счета в личном кабинете на «Госуслугах». С 2025 года все социальные выплаты перечисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Для добавления счета нужно зайти в раздел «Банковские карты и счета», нажать «Добавить», заполнить реквизиты и дать согласие на использование счета для получения выплат. Поскольку перечень проактивных выплат постоянно расширяется, заблаговременное оформление реквизитов и согласия поможет избежать задержек.

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