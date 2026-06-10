В России назвали главную особенность назначения пенсии по старости Котяков: пенсию по старости в России будут назначать без обращения гражданина

Страховые пенсии по старости будут назначаться в России проактивно, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет в том числе о досрочных выплатах для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью.

Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, — отметил Котяков.

Ранее министр сообщил, что инженеры и технические специалисты остаются одними из самых востребованных работников в России. По его словам, накопленный годами запрос на этих специалистов сохраняется, многие предприятия по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.