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10 июня 2026 в 11:36

В России назвали главную особенность назначения пенсии по старости

Котяков: пенсию по старости в России будут назначать без обращения гражданина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Страховые пенсии по старости будут назначаться в России проактивно, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет в том числе о досрочных выплатах для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью.

Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, — отметил Котяков.

Ранее министр сообщил, что инженеры и технические специалисты остаются одними из самых востребованных работников в России. По его словам, накопленный годами запрос на этих специалистов сохраняется, многие предприятия по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.

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Антон Котяков
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пенсии
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