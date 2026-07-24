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24 июля 2026 в 08:45

«Исторический минимум»: Котяков рассказал о важном для России рекорде

Котяков: безработица в России достигла исторического минимума в 2,1%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума и составил 2,1%, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, показатель зафиксирован по последним данным Росстата.

Уровень безработицы в России, по последним данным Росстата, составляет 2,1%. Это исторический минимум, — сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что согласно данным отчета швейцарского финансового холдинга UBS «О мировом богатстве», Россия заняла второе место среди стран с наиболее высокими темпами роста благосостояния. В период с 2020 по 2025 год показатель на одного жителя страны увеличился на 37%.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что ситуация на рынке труда остается сложной из-за нехватки персонала в ряде отраслей. При этом он уточнил, что уровень безработицы по-прежнему на историческом минимуме.

Также экономист Михаил Задорнов заявил, что в ближайшие годы в России может установиться полная занятость, при которой работу смогут найти все желающие. По его словам, этому будут способствовать демографические изменения, миграционный отток и снижение инвестиций.

Россия
трудоустройство
безработица
Антон Котяков
Минтруд
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