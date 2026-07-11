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11 июля 2026 в 11:38

В Минтруде ответили на вопрос об официальном выходном 31 декабря

Котяков: закреплять 31 декабря выходным днем нет необходимости

Антон Котяков Антон Котяков Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты России не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, заявил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости. По словам министра, действующее гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках установленных норм без введения дополнительного нерабочего дня.

Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой, — прокомментировал он.

Котяков пояснил, что порядок определения праздничных и выходных дней, а также механизм их переноса уже закреплены в Трудовом кодексе РФ. На основании этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Министр добавил, что на 2027 год такой документ уже подготовлен, прошел согласование и будет подписан в ближайшее время.

Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Таким образом, 31 декабря автоматически станет выходным в рамках новогоднего отдыха, но не получит статус отдельного праздничного дня на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в 2027 году при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 247 рабочих дней. Помимо них в году будет 118 дней для отдыха с учетом выходных и государственных праздников.

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