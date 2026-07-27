Финансист назвал количество рабочих дней в августе

В августе россиян ждет 21 рабочий день, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что это второй месяц подряд без нерабочих праздничных дней.

После двух месяцев подряд (май, июнь) с наличием нерабочих праздничных дней второй месяц подряд (в августе и июле) таких дней не будет. Ближайший нерабочий праздничный день — 4 ноября. В 2026 году в августе будет 21 рабочий день (из 65 рабочих дней, приходящихся на лето 2026 года) и 10 выходных дней (из 27 выходных/праздничных дней, приходящихся на лето), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что в августе 2026 года рабочих дней будет на два меньше, чем в июле. По его словам, число рабочих дней в августе 2025 года было таким же — 21 день.

Ранее Балынин рассказал, что размер пособия по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни при страховом стаже 10 лет в 2026 году может составить 31 373 рубля. Он отметил, что сумма зависит от страхового стажа и средней заработной платы за два предыдущих года.