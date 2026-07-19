Россиянам увеличат выплаты за больничный Балынин: выплата по больничному за 10 дней может составить более 31 тыс. рублей

Размер пособия по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни при страховом стаже 10 лет в 2026 году может составить 31 373 рубля, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, сумма зависит от страхового стажа и средней заработной платы за два предыдущих года.

Как отметил эксперт, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, а в 2025 году уже 101 784 рубля. При страховом стаже до пяти лет пособие выплачивается в размере 60% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже восемь лет и более — 100%.

По его расчетам, размер пособия за один день болезни при стаже до пяти лет составит 1882 рубля, при стаже от пяти до восьми лет 2510 рублей, а при стаже восемь лет и более 3137 рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.