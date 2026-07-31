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31 июля 2026 в 15:07

«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями

Медведев: Россия должна вести «активную оборону» против санкций

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия должна вести «активную оборону» против санкций, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политики государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По его мнению, РФ не должна просто «сидеть в окопе». Итоги совещания он опубликовал в своем канале в МАКСе.

Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне, — сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что страна регулярно обращается в судебные структуры и принимает внутренние решения для решения ситуации. Этим занимаются как президент, так и правительство России. Он высказал идею, что подобные инициативы нужно систематизировать для лучшей защиты интересов государства и расширения его влияния в мире.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что Запад пытается санкциями обеспечить стратегическое поражение РФ. Он отметил, что для этого применяется большое количество нелегальных мер.

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