«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями

«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями Медведев: Россия должна вести «активную оборону» против санкций

Россия должна вести «активную оборону» против санкций, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политики государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По его мнению, РФ не должна просто «сидеть в окопе». Итоги совещания он опубликовал в своем канале в МАКСе.

Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне, — сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что страна регулярно обращается в судебные структуры и принимает внутренние решения для решения ситуации. Этим занимаются как президент, так и правительство России. Он высказал идею, что подобные инициативы нужно систематизировать для лучшей защиты интересов государства и расширения его влияния в мире.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что Запад пытается санкциями обеспечить стратегическое поражение РФ. Он отметил, что для этого применяется большое количество нелегальных мер.