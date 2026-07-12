Нож для самообороны: что разрешено и запрещено законом

Многие россияне носят с собой средства самообороны, и нередко в их числе оказывается нож. Однако далеко не всякий клинок стоит держать при себе, отмечают эксперты. Какой нож можно носить в кармане, разрешено ли применять его для защиты себя и близких — в материале NEWS.ru.

Все ли ножи относятся к холодному оружию

Не все ножи являются холодным оружием, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, существует несколько параметров холодного оружия, которые подробно изложены в законе.

«Рядовой гражданин не сможет запомнить все критерии. Ключевой параметр — длина клинка. Если она составляет более 90 миллиметров, то это с большой долей вероятности холодное оружие. Есть и другие критерии — толщина обуха, заточенность и конструкция рукоятки. Когда вы приобретаете нож, необходимо требовать документы у продавца, чтобы понять, является ли он холодным оружием или нет», -— пояснил Сарбаев.

По его словам, если нож — не холодное оружие, то на него должны выдать декларацию соответствия. В этом документе содержатся изображение, описание и заключение производителя, что нож не относится к холодному оружию.

Образцы холодного оружия, представленные на выставке-продаже Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что грозит человеку за ношение холодного оружия

За ношение холодного оружия уголовная ответственность не предусмотрена, но существуют административные штрафы, сообщил Сарбаев.

«Совершенно неважно, складной нож или нет. Рядовому гражданину необходимо запомнить две вещи. Первая — длина клинка, вторая — выемка под пальцы. Это ключевые факторы, позволяющие определить, холодное оружие или нет», — сказал адвокат.

Можно ли использовать нож для самообороны

Если человек применил нож, который является холодным оружием, в первую очередь ему придется объяснить правоохранительным органам, каким образом он у него оказался, подчеркнул Сарбаев. По его словам, самая распространенная проблема — превышение пределов самообороны.

«Если на вас кто-то бросается с кулаками, а вы в ответ достаете нож, налицо очевидное превышение самообороны. Закон трактует это именно так. Чаще всего применившего нож человека оправдывают в тех случаях, когда на него нападают несколько граждан и существует реальная угроза жизни. В этом случае закон, как правило, трактует применение ножа, даже если он является холодным оружием, в пользу защищавшегося лица», — пояснил адвокат.

Стоит ли носить с собой нож для самообороны

Сарбаев советует гражданам не брать с собой ножи.

«Нож в кармане — всегда лишний повод его применить. Большинство людей субъективно оценивают реальную опасность и потом очень сильно жалеют об этом», — заявил собеседник.

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По словам адвоката, нож как предмет самообороны требует умения им пользоваться.

«Без таких навыков он может оказаться в руках преступника. Поэтому нож рассматривается как предмет самообороны в исключительных случаях. Тем более сейчас есть довольно широкий спектр средств для самозащиты, которые не требуют никаких сертификатов. Подчас газовый баллончик или электрошокер более эффективны как средства самообороны, чем нож. Например, для женщин нож вообще неэффективен — силы удара просто не хватит», — подчеркнул эксперт.

Наличие ножа у человека, который не привык с ним обращаться как с оружием, с большой долей вероятности приведет к тому, что он будет использован против вас, подтвердил в разговоре с NEWS.ru кадровый военный, спасатель 1-го класса Алексей Малов.

«Кроме того, вы можете случайно нанести смертельный удар, превысив пределы самообороны, и отправитесь за решетку», — сказал специалист.

В какие места нельзя проносить ножи

Пронос любых ножей, независимо от длины клинка, формы и назначения, запрещен как в аэропортах, так и на охраняемых мероприятиях. Под запрет попадают перочинные, складные, кухонные, охотничьи и сувенирные ножи, отметил Малов.

Зона досмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Идея ходить по улицам, обвешавшись, как Рэмбо, ножами, топорами и мачете, не очень хорошая. Используйте разрешенные средства самообороны», — сказал специалист.

Как доказать в суде целесообразность применения ножа для самообороны

Юридически очень сложно доказать целесообразность использования ножа во время конфликта, особенно в том случае, если нападавший был безоружен, пояснила в беседе с NEWS.ru эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева.

«Приведу пример: женщина получила реальный срок за то, что проткнула хлебным ножом легкое сожителя, который ее душил. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья с помощью оружия и приговорили к двум годам заключения с отсрочкой до достижения дочерью возраста 14 лет. Другой суд изменил квалификацию на причинение тяжкого вреда здоровью при превышении необходимой самообороны. Впоследствии апелляция приговорила женщину к шести месяцам исправительных работ», — сказала собеседница NEWS.ru.

По ее словам, этот приговор подтвердила кассационная инстанция. Только Верховный суд РФ отменил приговоры нижестоящих инстанций, прекратил уголовное производство из-за отсутствия состава преступления, а также признал право пострадавшей на реабилитацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андреева добавила, что человеку, применившему нож в целях самообороны, трудно доказать в суде, что нападавший хотел его убить.

«Как правило, суды выносят суровые приговоры, пока дело не доходит до Верховного суда. Подобный случай произошел с жителем Твери, который защищался от нападавших с применением ножа. Все трое нападавших скончались от ран. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев дело, установила, что количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства, внезапность нападения, а также присутствие малолетних детей создали необходимость принятия адекватных мер, чтобы защитить себя, свою семью, в том числе малолетнего ребенка», — заключила Андреева.

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