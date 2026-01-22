Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:46

Нападение на школу в Татарстане 22 января: резня, взрывы, сколько жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Утром 22 января вооруженный ножом подросток ворвался в школу в Нижнекамске. Что там произошло, сколько жертв, что за взрывы слышали очевидцы?

Что произошло в Нижнекамске 22 января, кто напал на школу

22 января стало известно о нападении на школу в городе Нижнекамске в Татарстане.

По данным очевидцев, сегодня был оцеплен Нижнекамский многопрофильный лицей № 37. Telegram-канал «112» сообщил, что один из учеников пришел в школу с ножом. В холле он напал на женщину-вахтера и нанес ей ранения.

Ученики школы закрылись с учителями в классах. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавшего, школьников эвакуировали.

Что за взрывы слышали очевидцы, кем оказался напавший на школу

Очевидцы сообщили, что из здания лицея были слышны «взрывы». По предварительной информации, подросток взорвал несколько мощных петард.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что нападавший — ученик седьмого класса. Ему 13 лет, и учащиеся школы рассказали местным СМИ, что мальчик и ранее был замечен за странными поступками — взрывал петарды на этажах школы. Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются, сообщили в управлении МВД по Татарстану.

«Ученики характеризуют Даниса как очень странного и замкнутого. По словам других учеников, парень „любил всякие терроры“ и смотрел „ужасные видео“. Перед нападением он вел себя как обычно — пришел на классный час, но потом куда-то пропал. Вероятно, мальчик пошел переодеваться и готовиться к преступлению», — сообщил Telegram-канал Baza.

Росгвардия подтвердила СМИ информацию о задержании подростка. У него изъяты нож, маска и тактические перчатки.

«Очередное нападение в школе. Уже четвертое за полтора месяца. Вот у нас за психическое здоровье борются, запретили Roblox, а как будто нужны реальные меры. И срочно. Давайте что-то делать, иначе такими темпами мы придем к статистике США», — отметила журналистка Ксения Собчак.

Сколько жертв после нападения на школу в Татарстане

Беляев сообщил, что единственной пострадавшей оказалась сотрудница, которую ранил школьник. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Никто из детей и учителей не пострадал.

Mash пишет, что несколько дней назад одна из учениц лицея № 37 совершила самоубийство. Ее похороны должны были состояться сегодня. Неизвестно, связаны ли эти события с нападением на школу.

