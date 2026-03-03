Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:27

«Произошел серьезный сдвиг»: Дмитриев о позиции Евросоюза по энергетике

Дмитриев: в ЕС начали осознавать ошибку в энергетике на фоне атаки на Иран

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Европа начинает осознавать последствия разрыва экономических связей с Россией на фоне конфликта на Ближнем Востоке, написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, мотивированные идеологией экономические решения ЕС были ошибочными.

Произошел серьезный сдвиг в позиции ЕС, поскольку они начинают осознавать, как их катастрофические решения в энергетической сфере создали огромные риски, которые теперь материализуются из-за конфликта в Иране, — заявил Дмитриев.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

Утром 3 марта стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли до $612,6 (47,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Котировки впервые с 12 февраля 2025 года превысили отметку в $600 (46,4 тыс. рублей). Апрельские фьючерсы по индексу TTF, который отражает стоимость газа на крупнейшем в Европе хабе в Нидерландах, открыли торги в 10:00 мск на уровне $586,7 (45,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

