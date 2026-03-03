Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:44

Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года

Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров

Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли до $612,6 (47,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Котировки впервые с 12 февраля 2025 года превысили отметку в $600 (46,4 тыс. рублей).

Апрельские фьючерсы по индексу TTF, который отражает стоимость газа на крупнейшем в Европе хабе в Нидерландах, открыли торги в 10.00 мск на уровне $586,7 (45,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Рост к расчетной цене предыдущего торгового дня составил 8,8%.

К 10.06 мск стоимость контрактов достигла $612,6, что соответствует увеличению на 13,6%. Участники рынка ведут расчеты от цены понедельника, которая составляла $539,2 (41,7 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

