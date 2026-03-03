Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:57

Суд конфисковал электросамокат россиянина за пьяную езду

Солнечногорский городской суд конфисковал у мужчины электросамокат за пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Отмечается, что нарушителя ранее уже судили за вождение в нетрезвом виде.

31 июля 2025 года, мужчина будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь выехал на дорогу в нетрезвом состоянии, — сказано в сообщении.

Суд также лишил россиянина прав на полтора года. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что отсутствие классификации средств индивидуальной мобильности усугубляет проблему хаотичного движения на дорогах. Он также предложил установить строгий лимит на максимальную мощность электросамокатов.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Он также предложил обязательную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности и ужесточить наказание за нарушение правил их использования.

