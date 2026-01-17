Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 13:31

Принца Уильяма лишили любимого средства передвижения

Принц Уильям лишился возможности ездить на электросамокате в своей резиденции

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Принцу Уильяму запретили передвигаться на электросамокате по территории его новой постоянной резиденции в Виндзорском Большом парке, пишет Daily Mail. Издание уточняет, что в 2025 году Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон сменили место жительства: они переехали в особняк Форест-Лодж, расположенный на просторной территории поместья в Беркшире.

В правилах королевского парка прямо говорится, что электросамокаты на его территории запрещены. В итоге наследнику престола, который заботится об экологии, пришлось отказаться от любимого средства передвижения.

Уильям очень любил передвигаться по территории замка на электросамокате, потому что тогда не было запрета, — рассказал инсайдер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился кадрами велопрогулки вдоль Москвы-реки. Он пояснил, что решил опробовать велосипедную дорожку на набережной. Пашинян не отказался от двухколесного транспортного средства, несмотря на плохую погоду. Позже появилась информация, что его сопровождали телохранители.

