Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 06:47

Студенты подожгли две АЗС в Новосибирске и Бердске по указке кураторов

МВД: двое студентов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске по указанию кураторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое студентов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области. Молодые люди действовали по указанию неких кураторов.

В обоих случаях прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции установила, что неустановленные лица, оплатив топливо, приобретя емкость для его налива, осуществили поджог бензоколонки и скрылись в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

Подозреваемыми оказались молодые люди 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты ссузов. Предварительно установлено, что они утратили доступ к госуслугам, перейдя по фишинговой ссылке, после чего им поступили звонки от лжесотрудников госорганов.

Ранее сообщалось, что двое молодых парней совершили поджог в Москве по заданию кураторов из-за рубежа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, целью атаки стали полицейские автомобили. Юношей задержали в столице посреди ночи.

До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.

Госуслуги
поджоги
кураторы
АЗС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.