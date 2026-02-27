Студенты подожгли две АЗС в Новосибирске и Бердске по указке кураторов

Двое студентов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области. Молодые люди действовали по указанию неких кураторов.

В обоих случаях прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции установила, что неустановленные лица, оплатив топливо, приобретя емкость для его налива, осуществили поджог бензоколонки и скрылись в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

Подозреваемыми оказались молодые люди 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты ссузов. Предварительно установлено, что они утратили доступ к госуслугам, перейдя по фишинговой ссылке, после чего им поступили звонки от лжесотрудников госорганов.

Ранее сообщалось, что двое молодых парней совершили поджог в Москве по заданию кураторов из-за рубежа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, целью атаки стали полицейские автомобили. Юношей задержали в столице посреди ночи.

До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.