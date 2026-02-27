Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео Появилось видео взрыва газа в казахстанском кафе, где погибли семь человек

В Сети появилось видео взрыва газа в казахстанском Щучинске, в результате которого погибли семь человек. Кадры публикует Telegram-канал SHOT. По его информации, ЧП произошло в кафе «Центр плова» этой ночью, 27 февраля.

На кадрах видно, как район озаряет ярко-красная вспышка, а из дверей кафе вылетает огненный столб. После этого здание охватило пламя.

Канал пишет, что при взрыве погибли семь человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Спасателям МЧС удалось вынести из горящего здания восемь газовых баллонов. Сейчас пожар уже потушили, ведется разбор завалов.

