«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену

Композитор Александр Зацепин назвал жену Музу Ли своей правой и левой рукой, передает корреспондент NEWS.ru. Этим он поделился на празднике в Кремле в честь его 100-летия, которое прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Женщина является режиссером-постановщиком музыкального театра и выпускницей ГИТИСа.

Муза — это моя левая рука и правая. Она прекрасно знает компьютер и она быстрее меня успевает, потому что у меня зрение не такое. У меня левый глаз не видит, только боковое зрение, — прокомментировал Зацепин.

Ранее композитор отметил, что прожил свои 100 лет счастливо. Он также выразил мнение, что счастье заключается в меньшем количестве печальных моментов. Зацепин подчеркнул, что нужно забывать все плохое и не вспоминать об этом.

До этого народный артист России Александр Олешко заявил, что залог бодрости Зацепина — это приверженность распорядку дня и зарядка. Он подчеркнул, что композитор отличается феноменальной дисциплиной, и даже утренние звонки нежелательны, так как все знают о его привычке делать зарядку. Олешко также отметил, что Зацепину удается делить одну булочку на несколько дней, чтобы не отвлекаться от творчества.