19 марта 2026 в 20:00

«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену

Композитор Зацепин назвал молодую супругу своей правой и левой рукой

Александр Зацепин с женой Музой Ли (слева) Александр Зацепин с женой Музой Ли (слева) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Композитор Александр Зацепин назвал жену Музу Ли своей правой и левой рукой, передает корреспондент NEWS.ru. Этим он поделился на празднике в Кремле в честь его 100-летия, которое прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Женщина является режиссером-постановщиком музыкального театра и выпускницей ГИТИСа.

Муза — это моя левая рука и правая. Она прекрасно знает компьютер и она быстрее меня успевает, потому что у меня зрение не такое. У меня левый глаз не видит, только боковое зрение, — прокомментировал Зацепин.

Ранее композитор отметил, что прожил свои 100 лет счастливо. Он также выразил мнение, что счастье заключается в меньшем количестве печальных моментов. Зацепин подчеркнул, что нужно забывать все плохое и не вспоминать об этом.

До этого народный артист России Александр Олешко заявил, что залог бодрости Зацепина — это приверженность распорядку дня и зарядка. Он подчеркнул, что композитор отличается феноменальной дисциплиной, и даже утренние звонки нежелательны, так как все знают о его привычке делать зарядку. Олешко также отметил, что Зацепину удается делить одну булочку на несколько дней, чтобы не отвлекаться от творчества.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ближний Восток не будет прежним. Трамп «кинул» шейхов: к чему это приведет
Гендиректор ВЦИОМ Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу
МИД России призвал ЮНЕСКО высказаться об ударе по журналистам RT в Ливане
В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей силами армии
Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Арестован экс-глава Звездного городка
ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT
Жизнь без лишнего: новая этика домашнего пространства
Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из страны СНГ
Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане
Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК
Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию
Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран
Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене
В МИД России осудили агрессивные планы США на космос
«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену
Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани
Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

