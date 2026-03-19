Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина

Залог бодрости Александра Зацепина кроется в его приверженности распорядку дня и зарядке, заявил народный артист России Александр Олешко. Описывая быт маэстро, артист отметил, что композитора отличает еще и феноменальная дисциплина, передает корреспондент NEWS.ru. Вечер «Про100 Зацепин» в честь юбилея артиста состоялся в Большом зале Кремлевского дворца при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ему утром, например, нельзя звонить, потому что все знают, что он делает зарядку, — добавил Олешко.

Он добавил, что композитор даже одну булочку умудряется разделить на четыре дня, чтобы не отвлекаться от творчества.

Ранее председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что музыкальные произведения Зацепина хорошо знакомы нескольким поколениям слушателей и не теряют своей значимости в наши дни. Она также обратила внимание на то, что, несмотря на преклонный возраст, композитор сохраняет удивительную любовь к жизни.