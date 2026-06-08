Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения Пассажирку поезда из Петербурга доставили в Симферополь на автобусе за три часа

Пассажирка поезда из Санкт-Петербурга, который эвакуировали в Крыму из-за атаки дронов, рассказала РИА Новости, что ее вместе с попутчиками доставили в Симферополь на автобусах. По ее словам, путь занял всего три часа.

Нас доставили очень хорошо <...> за три часа нас доставили. Люди не пострадали, — сказала пассажирка.

В свою очередь семья, направлявшаяся в Саки, добавила, что им разрешили забрать вещи из вагона. По их словам, проводники были вежливы.

В ночь на 8 июня украинские БПЛА совершили налет на пассажирский поезд Москва — Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара был ранен машинист, а его помощник погиб. Региональные власти заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражали в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы.