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08 июня 2026 в 16:08

Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения

Пассажирку поезда из Петербурга доставили в Симферополь на автобусе за три часа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пассажирка поезда из Санкт-Петербурга, который эвакуировали в Крыму из-за атаки дронов, рассказала РИА Новости, что ее вместе с попутчиками доставили в Симферополь на автобусах. По ее словам, путь занял всего три часа.

Нас доставили очень хорошо <...> за три часа нас доставили. Люди не пострадали, — сказала пассажирка.

В свою очередь семья, направлявшаяся в Саки, добавила, что им разрешили забрать вещи из вагона. По их словам, проводники были вежливы.

В ночь на 8 июня украинские БПЛА совершили налет на пассажирский поезд Москва — Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара был ранен машинист, а его помощник погиб. Региональные власти заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражали в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы.

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