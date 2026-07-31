Новые пропавшие, «петля смерти», поиски: что известно о деле Усольцевых

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Что известно об их поисках?

Усольцев четыре раза менял паспорт

Сергей Усольцев, пропавший в тайге в Красноярском крае 10 месяцев назад, четыре раза менял паспорт за свою жизнь, пишет aif.ru со ссылкой на источники. Он якобы часто терял документы.

По имеющейся информации, мужчина получил один из своих документов, подтверждающих личность, в 1993 году, когда Усольцеву было 32 года. Впоследствии он поменял паспорт в 2004 году по достижении 45 лет. Но уже в 2006 году Усольцев, по собственным словам, потерял документ и был вынужден получить новый. История вновь повторилась в 2019 году.

Издание выяснило, что фотографий Сергея Усольцева после 2019 года нет в Сети. В то же время свидетели, видевшие семью Усольцевых перед их пропажей, явно запомнили внешность женщины и ребенка, но не обратили внимания на мужчину. По данным aif.ru, у него до 2019 года была довольно примечательная внешность.

Криминалист назвал поиски Усольцевых бессмысленными

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что Усольцевы на самом деле живы, а их исчезновение — это тщательно спланированная операция прикрытия. По его словам, искать Сергея, Ирину и их дочь Арину следует в США.

«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там (в тайге. — NEWS.ru) и не было. Я склоняюсь к тому, что все-таки никто их не убивал, что они скрылись сами», — отметил эксперт.

Игнатов подчеркнул, что в любом российском городе или деревне Усольцевых сразу узнали бы и сообщили в полицию. Поэтому наиболее вероятным местом нахождения семьи сейчас являются США или предгорья Анд. Криминалист считает, что они могли пересечь границу нелегально или по поддельным документам.

Кто еще пропал в месте исчезновения Усольцевых

В районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае уже больше месяца разыскивают пропавшего 39-летнего рыбака Вадима Крука. В конце июня он вместе с друзьями отправился на рыбалку — компания вышла на лодке из села Акиловка и двинулась по реке Мане.

Вскоре неподалеку от этого места судно перевернулось. Двое мужчин сумели спастись, тогда как Вадим бесследно исчез. Поиски начались незамедлительно, однако более чем за месяц никаких результатов не принесли — удалось обнаружить лишь перевернувшуюся лодку. Друзья, бывшие с ним в тот злополучный день, также не могут объяснить, куда он пропал.

Это уже не первое загадочное исчезновение в этих местах. Помимо Усольцевых, в районе Манской «петли смерти» исчезли бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и ряд других людей. Всего за последние несколько лет из этих мест не вернулись домой как минимум семь человек.

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