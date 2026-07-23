Странные детали, новое фото в соцсетях: что известно о поисках Усольцевых

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Что известно об их поисках и новых зацепках?

Новый этап поисков

Спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском. За четыре дня специалисты обследовали 31 кв. км горно-таежной местности пешком и еще 200 кв. км с использованием квадроциклов.

«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — сказано в сообщении.

Поиски проводились с 9 по 12 июля по заявке следственных органов. В операции участвовали шесть спасателей и четыре единицы техники.

Странные детали

Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией, заявил его знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев. По словам Дегтярева, он поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.

«Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями», — отметил Дегтярев.

Собеседник предположил, что в тайге на семью могли напасть либо исчезновение могло быть организовано самим Усольцевым. Он отметил, что бизнесмен был связан с высокотехнологичными разработками, а его деятельность в сфере красочного производства могла быть лишь частью более крупного проекта.

По версии Дегтярева, в случае нападения супруга и дочь Усольцева могли погибнуть, а сам мужчина мог оказаться в заложниках. Он также сообщил, что у бизнесмена было два телефона — личный и рабочий. По его словам, недавно с личного номера поступил звонок, однако собеседник молчал.

Многочисленные поездки

За несколько лет до своего исчезновения Сергей Усольцев 75 раз выезжал за границу, пишет издание aif.ru. По его информации, многие поездки были с людьми, не связанными с его семьей.

В материале говорится, что с супругой Ириной он летал за границу всего четыре раза — в Узбекистан и Таиланд. Однако ту же страну он трижды посещал с 63-летней красноярской судьей, еще трижды — с доцентом СФУ и 71-летней женщиной-физиотерапевтом. Семь раз, отмечает издание, Усольцев летал в Турцию с узбекским бизнесменом, шесть раз — с 30-летним гражданином Монголии. Кроме того, он многократно выезжал в Китай, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.

За весь 2022 год, сказано в публикации, бизнесмен успел 25 раз слетать из Красноярска в Москву, оттуда — несколько раз в Петербург. В столице он всегда останавливался в одном и том же номере апарт-отеля, супруга не сопровождала его в этих поездках.

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