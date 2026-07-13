Спасатели раскрыли новые детали поисков семьи Усольцевых

Спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском, передает ТАСС. За четыре дня специалисты обследовали 31 кв. км горно-таежной местности пешком и еще 200 кв. км с использованием квадроциклов.

В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена, — сказано в сообщении.

Поиски проводились с 9 по 12 июля по заявке следственных органов. В операции участвовали шесть спасателей и четыре единицы техники.

Ранее член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил: семье Усольцевых, пропавшей более девяти месяцев назад в тайге, может грозить лишение родительских прав в случае их обнаружения живыми. По его словам, сами по себе путешествия без предупреждения ненаказуемы, но отсутствие ребенка в школе вызовет серьезные вопросы у органов опеки.

До этого сообщалось, что Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. Как рассказал его знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев, он поддерживал общение с мужчиной в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось фото профиля.