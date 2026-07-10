Юрист рассказал, что ждет семью Усольцевых после пропажи в тайге

Семье Усольцевых, пропавшей более девяти месяцев назад в тайге, может грозить лишение родительских прав в случае их обнаружения живыми, заявил член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с Общественной службой новостей. По его словам, сами по себе путешествия без предупреждения ненаказуемы, но отсутствие ребенка в школе вызовет серьезные вопросы у органов опеки.

Правозащитник отметил, что, согласно Конституции, граждане России вправе свободно передвигаться и не обязаны отчитываться о своих планах. Поэтому уголовной или административной ответственности за сам факт исчезновения не предусмотрено. Однако из-за того, что с родителями находится ребенок школьного возраста, профильные ведомства могут инициировать процедуру лишения их родительских прав.

Если семья не будет найдена, со временем всех ее членов могут через суд признать безвестно отсутствующими, а в дальнейшем — умершими. Юрист также усомнился в том, что недавняя смена аватарки в соцсети главы семейства свидетельствует о его активности, так как доступ к профилю мог получить кто угодно.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили о продлении поисковых мероприятий на территории Кутурчинского Белогорья до 12 июля. Спасатели и следователи продолжают точечную отработку местности в поисках пропавшей семьи.