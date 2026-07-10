Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили

Поисковые мероприятия по обнаружению пропавшей семьи Усольцевых будут проходить на территории Кутурчинского Белогорья до 12 июля, рассказали ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Пока поиски семьи ведут точечно.

Региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 года, — подтвердили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пропавший в тайге Красноярского края Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. Как рассказал его знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев, он поддерживал общение с мужчиной в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля.

До этого знакомый Усольцева по имени Валентин заявил, что недавно предприниматель проявлял активность в социальных сетях. По словам мужчины, он проверил активность профиля Сергея Усольцева с помощью специального бота и получил подтверждение, что вход в аккаунт производился недавно. Родственники считают, что номер Сергея уже принадлежит другому человеку.