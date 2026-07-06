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06 июля 2026 в 15:52

Аккаунт пропавшего под Красноярском Усольцева внезапно «ожил»

Aif.ru: глава семьи Усольцевых недавно заходил в соцсети

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Знакомый пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева по имени Валентин в беседе с aif.ru заявил, что недавно мужчина проявлял активность в социальных сетях. По словам собеседника издания, он проверил активность профиля Усольцева с помощью специального бота и получил подтверждение, что вход в аккаунт производился недавно.

Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно, — рассказал мужчина.

Валентин добавил, что говорил с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Усольцева уже принадлежит другому человеку. Однако сам Валентин сомневается в этом. Используя новую SIM-карту, он звонил и писал Усольцеву, однако никто не отвечал. Позже мужчина повторил «эксперимент» со своего старого номера, и сообщение было прочитано.

Ранее аналитики выразили мнение, что дело о пропаже семьи Усольцевых, которая исчезла девять месяцев назад в таежном поселке Кутурчин, можно закрывать. Эксперты изучили все версии их пропажи и пришли к выводу, что Усольцевы, скорее всего, живы и находятся не в России.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что Усольцевы могли покинуть сибирскую тайгу только по воздуху. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.

Общество
Россия
Красноярский край
Усольцевы
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