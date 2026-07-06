Аккаунт пропавшего под Красноярском Усольцева внезапно «ожил»

Знакомый пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева по имени Валентин в беседе с aif.ru заявил, что недавно мужчина проявлял активность в социальных сетях. По словам собеседника издания, он проверил активность профиля Усольцева с помощью специального бота и получил подтверждение, что вход в аккаунт производился недавно.

Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно, — рассказал мужчина.

Валентин добавил, что говорил с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Усольцева уже принадлежит другому человеку. Однако сам Валентин сомневается в этом. Используя новую SIM-карту, он звонил и писал Усольцеву, однако никто не отвечал. Позже мужчина повторил «эксперимент» со своего старого номера, и сообщение было прочитано.

Ранее аналитики выразили мнение, что дело о пропаже семьи Усольцевых, которая исчезла девять месяцев назад в таежном поселке Кутурчин, можно закрывать. Эксперты изучили все версии их пропажи и пришли к выводу, что Усольцевы, скорее всего, живы и находятся не в России.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что Усольцевы могли покинуть сибирскую тайгу только по воздуху. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.