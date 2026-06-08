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08 июня 2026 в 17:33

Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу

Юрист Соловьев: Усольцевы могли покинуть тайгу только на вертолете

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могла покинуть сибирскую тайгу только по воздуху, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.

Если бы Усольцевы в самом деле хотели сбежать за границу, они могли бы сделать это легально, купив билет на самолет. Тем более с пятилетним ребенком на руках далеко пешком они уйти не могли. Так что если их вывезли из леса, то только авиатранспортом. Тем более есть информация, что рядом приземлялись два вертолета. Думаю, все эти версии отрабатывает следствие, — сказал Соловьев.

Юрист также отметил, что Усольцевы жили в городе, который в 1990-е годы находился в поле зрения американских спецслужб. Некоторые местные жители тогда пользовались пристальным вниманием Запада.

Не исключаю, что также в эту разработку попал Усольцев-старший. Но времена меняются. Он стал бизнесменом, и в его бизнесе дела шли не очень хорошо. Не думаю, что тут реальна версия побега. Скорее всего, с семьей произошел несчастный случай, — отметил Соловьев.

Ранее физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, что Усольцевы могли погибнуть в доме охотника, пещере или скотомогильнике, куда они забрались, чтобы согреться. В статье немецких судмедэкспертов, опубликованной в журнале International Journal of Legal Medicine, анализировали смерти от переохлаждения. Выяснилось, что почти всегда тела были найдены в положении, указывающем на поиск защиты под кроватью, за шкафом, в листве или щели.

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