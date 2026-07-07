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07 июля 2026 в 13:45

Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения

У пропавшего в тайге Усольцева изменилось фото профиля после исчезновения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пропавший в тайге Красноярского края Сергей Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией, заявил знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев в беседе с «Российской газетой». По словам Дегтярева, он поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.

Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями, — отметил он.

Собеседник предположил, что в тайге на семью могли напасть либо исчезновение могло быть организовано самим Усольцевым. Он отметил, что бизнесмен был связан с высокотехнологичными разработками, а его деятельность в сфере красочного производства могла быть лишь частью более крупного проекта.

По версии Дегтярева, в случае нападения супруга и дочь Усольцева могли погибнуть, а сам мужчина мог оказаться в заложниках. Он также сообщил, что у бизнесмена было два телефона — личный и рабочий. По его словам, недавно с личного номера поступил звонок, однако собеседник молчал.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш рассказал, что поиски семьи Усольцевых в тайге осложняются из-за густой растительности. По его словам, исследование местности возобновили в мае 2026 года.

Общество
Красноярский край
Усольцевы
пропажи
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