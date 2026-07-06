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06 июля 2026 в 10:33

Походник рассказал о главных сложностях в поисках семьи Усольцевых

Походник Кулеш: найти Усольцевых в тайге сложно из-за растительности

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Поиски Усольцевых в тайге осложнены поднявшейся растительностью, рассказал aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш. Исследование местности возобновили в мае 2026 года.

В регионе сейчас жара и грозы, но это не столь существенно. Важнее то, что растительность поднялась и закрыла все следы, которые могли быть. Искать сейчас невозможно, — объяснил Кулеш.

По словам опытного туриста, он не располагает информацией о том, что сыну Усольцевых запретили участвовать в поисках. Он подчеркнул, что сейчас район открыт и никаких преград для прочесывания местности нет.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что исчезновение туристов близ места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае не связано с нападениями маньяка. По его словам, современные технологии позволяют быстро вычислять злоумышленников.

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