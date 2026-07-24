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24 июля 2026 в 14:28

Поиски Усольцевых: последние новости 24 июля, почему до сих пор не нашли

Фото: vk.ru/la_krsk
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Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 24 июля?

Почему Усольцевых до сих пор не нашли

Усольцевы пропали в сентябре прошлого года после того, как отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя почти девять месяцев исчезновения и поисков семья до сих пор остается не найденной.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш заявил, что пропажа Усольцевых — большая загадка. И чтобы понять, что с ними могло произойти, он готов пройти маршрут, по которому следовали Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь.

«Почему не удается найти — это большая загадка. Завтра мы едем туда, на Кутурчин, в район Буратинки. Не с целью поиска, сейчас искать бесполезно, но чтобы своими ногами пройти весь маршрут, посмотреть, оценить, что могло произойти», — заявил он, отметив, что придерживается версии, что Усольцевы погибли в результате получения травмы или переохлаждения.

Красноярский гид Алексей Исиченко объяснил, что Усольцевых до сих пор не удалось найти из-за того, что нужно обследовать большую площадь территории со сложным рельефом. Он отметил, что найти человека, провалившегося в расщелину или укрытого буреломом в сибирской тайге — задача повышенной сложности даже при использовании авиации и кинологических расчетов.

Какие еще есть версии исчезновения Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы живы и очень тщательно спланировали свой побег, чтобы их никто не смог найти.

«Мое мнение такое: если Усольцевы скрылись хитрым способом, ушли так, чтобы не оставить после себя следов, то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины все бросить в один момент и исчезнуть», — предположил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители точно забрали бы машину, чего не произошло», — заявил он.

Следственным комитетом после исчезновения Усольцевых отрабатывались три версии случившегося: несчастный случай, криминальная версия и побег. После проведения проверок правоохранители выделили одну основную версию — несчастный случай.

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