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11 июня 2026 в 19:46

На месте пропажи семьи Усольцевых нашли новые улики

На месте пропажи Усольцевых нашли палку для ходьбы, кружки, зажигалки и кости

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю
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Волонтеры, следователи, полиция, МЧС и кинологи провели масштабную поисковую операцию на Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых, сообщает КP.RU. На месте были обнаружены костные останки, однако экспертиза показала, что они принадлежат животным. Также были обнаружены личные вещи, такие как обломок палки для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки.

Следователи не подтверждают, что Усольцевы использовали такой инвентарь в походе. Старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Абузова сообщила, что продолжается проведение генетических экспертиз. Теперь, когда активная фаза поисков завершена, начнется этап аналитики, который определит дальнейшие шаги.

До этого стало известно, что поисковики обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги в надежде отыскать Усольцевых. Большую часть территории осмотрели с помощью дронов.

До этого криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что семья Усольцевых, если до сих пор находится в живых, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтет нужным. По его словам, если супруги и их ребенок действительно ушли хитрым способом, не оставив следов, то попытки вынудить их выйти на контакт обречены на провал.

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