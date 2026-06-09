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09 июня 2026 в 10:27

Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега

Криминалист Игнатов: если Усольцевы живы, то выйдут на связь по своему желанию

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
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Семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, если до сих пор находится в живых, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтет нужным, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, если супруги и ребенок действительно ушли хитрым способом, не оставив следов, то попытки вынудить их выйти на контакт обречены на провал.

Мое мнение такое: если Усольцевы скрылись хитрым способом, ушли так, чтобы не оставить после себя следов, то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины все бросить в один момент и исчезнуть. Я не вижу возможности вынудить их выйти на связь. Вероятно, со временем они сами это сделают, — пояснил Игнатов.

Он отметил, что из практики работы с подобными случаями следует: если человек или семья резко исчезают и полностью «ложатся на дно», то найти их практически невозможно без точного знания новых имен и документов. По словам криминалиста, следствие уже отмело версию о похищении Усольцевых или насильственном исчезновении за рубежом.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что семья Усольцевых сейчас может находиться в США или Европе. По его словам, если бы родители и их дочь умерли от холода, их тела уже нашли бы. По его словам, сейчас супруги, скорее всего, смеются над резонансом в российских СМИ.

Общество
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