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29 июля 2026 в 15:33

Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки

Криминалист Игнатов: детей нужно оградить от интернет-знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детей необходимо оградить от интернет-знакомств, чтобы не допустить вербовки в терроризм, заявил «Ямал-Медиа» криминалист, экс-сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов. Он отметил, что вербовщики начинают втираться в доверие постепенно.

Мой совет всем: прекратить интернет-знакомства в непонятных чатах. Недаром говорят: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о знакомстве в интернете». Лучше знакомиться вживую, — заявил Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что сейчас злоумышленники могут притворяться работниками государственных структур. По его словам, детей часто склоняют к совершению преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что число терактов, совершенных подростками в результате вербовки, выросло в 2,2 раза в первом полугодии 2026 года. Отмечается, что это указывает на ухудшение криминогенной обстановки среди молодежи, несмотря на общее снижение преступности в стране.

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