Криминалист назвал истинные причины женитьбы Галявиева в «Черном дельфине»

Осужденный на пожизненное заключение за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин» не из-за романтических чувств, а исключительно ради получения лишних посылок и развлечения, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, этот шаг стал для заключенного способом скрасить монотонное существование в условиях строжайшей изоляции.

Для Галявиева брак — это развлечение, движуха, разнообразить скучную жизнь в «Черном дельфине». Может быть, он надеется на свидания в колонии. А вот зачем это его 18-летней супруге? Вопрос. Галявиев решил разнообразить жизнь, на которую он обречен до конца своих дней. Ни в какую любовь или чувства я не верю. Это все так, для красного словца. Главная причина — минимальный шанс на лишние какие-то «передачки». Режим ему не смягчат, у «пожизненников» все очень жестко в колонии, тем более в «Черном дельфине», — пояснил Игнатов.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что жена Галявиева зарегистрировала брак с убийцей ради адреналина и острых ощущений. По ее словам, девушка могла пойти на такой союз не из-за «слепой любви», а вследствие глубоких внутренних проблем.