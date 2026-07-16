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16 июля 2026 в 11:57

Названа причина женитьбы убившего людей в казанской школе Галявиева

Психолог Миллер: жена Галявиева вышла за него замуж ради острых ощущений

Ильназ Галявиев Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Жена осужденного на пожизненное заключение за нападение на гимназию в Казани Ильназа Галявиева зарегистрировала брак с убийцей ради адреналина и острых ощущений, выразила мнение в беседе с NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, девушка могла пойти на такой союз не из-за «слепой любви», а вследствие глубоких внутренних проблем.

Почему 18-летняя девушка вышла замуж за Галявиева? Здоровую личность не потянет к маньякам, насильникам и деструктивным мужчинам. Это разрушенные женщины, нуждающиеся в адреналиновых отношениях и острых ощущениях. Почему девушки часто выходят замуж за арестантов? Они боятся измен и расставания. А тут мужчина под контролем, в понятном месте. Хотя практика показывает, что арестанты переписываются с массой женщин, к ним приезжают на личные свидания. Это обманка, что мужчина будет принадлежать только ей. Думаю, это тоже играет роль в выборе такого партнера. Я не считаю, что женщины, выбравшие таких мужчин, когда-нибудь одумаются и начнут жить другой жизнью, — пояснила Миллер.

Ранее сообщалось, что Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, которая написала ему письмо в возрасте 14 лет. Девушка познакомилась с Галявиевым лично после одного из судебных заседаний.

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