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24 июля 2026 в 11:37

Раскрыто содержание исповедальных писем «казанского стрелка»

Осужденный за нападение на гимназию Галявиев писал друзьям о восхищении Трампом

Ильназ Галявиев Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Осужденный на пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию Ильназ Галявиев отправлял знакомым письма с личными признаниями, в которых выражал восхищение американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в своих посланиях он также рассказывал о смене взглядов на религию.

Галявиев назвал Трампа поразительной личностью, сумевшей вернуться в Белый дом вопреки давлению. Кроме того, он признался, что до колонии не верил в загробную жизнь, однако в местах лишения свободы начал изучать религиозные тексты.

Ранее стало известно, что «казанский стрелок» официально вступил в брак в колонии «Черный дельфин». Его избранницей стала 18-летняя москвичка, которая еще в 14 лет отправила ему первое письмо. Она впервые увидела его в зале суда, а после одного из заседаний состоялась их личная встреча.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что заключение брака Галявиевым продиктовано не романтикой, а практическим расчетом. Осужденный за расстрел гимназистов рассчитывает получать дополнительные передачи и хоть как-то разнообразить свое существование в условиях жесткой изоляции.

Общество
Ильназ Галявиев
Дональд Трамп
письма
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