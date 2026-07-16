Жену убившего девятерых человек Галявиева захотели показать психиатру

Родственники 18-летней девушки, вышедшей замуж за пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, отреклись от нее, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишет источник, они хотят добиться расторжения брака и планируют поместить ее на лечение психиатрическую лечебницу. По информации канала, отец девушки, который воспитывал ее один, тяжело переживает произошедшее.

В материале говорится, что близкие девушки считают ее поступок неадекватным. Родственники говорят, что она и ранее принимала решения, которые вызывали осуждение окружающих. По их словам, решение выйти замуж за Галявиева стало одним из проявлений юношеского максимализма.

Ранее появилась информация, что осужденный Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, которая написала ему письмо в возрасте 14 лет. Поскольку Галявиев отбывает пожизненное наказание, влюбленные смогут встречаться один раз в год.

До этого психолог Александра Миллер допустила, что девушка зарегистрировала брак с убийцей ради адреналина и острых ощущений. Она добавила, что здоровую личность не потянет к маньякам, насильникам и деструктивным мужчинам.