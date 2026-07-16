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16 июля 2026 в 16:17

Меркачева раскрыла, когда казанский стрелок познакомился со своей женой

Меркачева: казанский стрелок познакомился со своей женой еще в 2021 году

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ильназ Галявиев, убивший девять человек в казанской гимназии и получивший пожизненный срок, познакомился с 18-летней девушкой, которая стала его женой, еще в 2021 году, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. В разговоре с радио «Комсомольская правда» правозащитница подчеркнула, что девушка написала ему письмо, когда стрелок только был задержан.

Она написала ему письмо. Произошло это еще в 2021 году, когда его только задержали. И, собственно, вот с этой перепиской все началось, — поделилась член СПЧ.

Правозащитница уточнила, что тогда девушка еще была подростком. По ее мнению, интерес к Галявиеву мог возникнуть у девушки из-за попытки самостоятельно разобраться в обстоятельствах дела. Меркачева обратила внимание, что российское законодательство не запрещает пожизненно заключенным регистрировать браки.

Сами понимаете, какая это семейная жизнь. Это что-то вроде иллюзии. И в большей степени это нужно пожизненно осужденным, а не тем девушкам, которые на это соглашаются, — отметила она.

Ранее появилась информация, что осужденный Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, которая написала ему письмо в возрасте 14 лет. Поскольку Галявиев отбывает пожизненное наказание, влюбленные смогут встречаться один раз в год.

Общество
Ева Меркачева
правозащитники
Ильназ Галявиев
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