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16 июля 2026 в 16:30

Названы основные причины, по которым девушки выходят замуж за осужденных

Член СПЧ Меркачева: девушки могут выходить за осужденных назло родителям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Случаи замужества девушек и пожизненно осужденных — не редкость, рассказала в беседе с NEWS.ru член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. По ее словам, некоторые делают это назло родителям.

Они говорят: «Ну что ты не женишься! Когда у тебя будут дети?!». Я знала нескольких женщин, которые вышли замуж за маньяка и ответили: «Вы этого хотели? Пожалуйста, получите!». Конечно, в этом случае требуется работа психолога или психиатра, — считает эксперт.

При этом среди жен пожизненно осужденных выделяется группа «спасательниц», добавила Меркачева. По ее словам, они хотят доказать миру, что способны своей чистотой исправить даже самого «страшного зверя», при этом некоторые сами имеют психические заболевания.

Многие девушки преследуют корыстные цели и ищут материальную выгоду. У заключенного может быть квартира и имущество, которое не было конфисковано. Но чаще корысть бывает другого рода: жены получают доступ к материалам дела, дают интервью ученым, журналистам и писателям, — поделилась правозащитница.

Ранее осужденный на пожизненное за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, которая написала ему письмо еще в возрасте 14 лет.

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