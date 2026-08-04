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04 августа 2026 в 19:51

В украинских ТЦК сможет работать одна категория граждан

Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным работать в ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому бывшие заключенные получили право работать в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), следует из опубликованного на сайте Верховной рады документа. Военнослужащие, которые отсидели в тюрьме, также получили право на отпуск.

Новые социальные и правовые гарантии для солдат включают возможность перевода в другие подразделения и дополнительные основания для увольнения со службы. Перевод станет доступен тем военным, которые уже отслужили год. Отправиться на работу в ТЦК или в часть обеспечения они смогут после болезни или ранения, включая травмы и контузию, при любом сроке службы в ВСУ.

Ранее глава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко предложил блокировать счета уклонистов от мобилизации. По его мнению, их нужно ущемлять в политических правах.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов спрогнозировал, что многие украинские солдаты начнут сдаваться в плен из-за ужесточения мобилизации. В то же время волнения не затронут города страны.

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