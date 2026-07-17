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17 июля 2026 в 19:12

Одной категории граждан упростили подписание контракта в период мобилизации

Кабмин внес в Думу законы о расширении права осужденных на контракт с ВС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правительство России внесло в Государственную думу пакет законов о расширении возможностей для граждан с судимостью подписать контракт с Вооруженными силами РФ, следует из базы данных парламента. Мера касается заключения контракта в периоды мобилизации, военного положения или военного времени.

Кабмин предлагает эту возможность гражданам, ранее судимым за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ. По проекту закона такое право могут получить и контрабандисты наркотиков.

Авторы документа подчеркнули, что он не противоречит договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным соглашениям РФ. По их словам, реализация закона не потребует допфинансирования из федерального бюджета и увеличения состава ВС РФ.

Ранее Мосгорсуд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в праве заключить контракт. Он хотел пройти службу в зоне специальной военной операции. Сам экс-чиновник не присутствовал на заседании.

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