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04 августа 2026 в 20:30

Владельцы UFC потеряли миллионы долларов из-за турнира в Белом доме

Владельцы UFC зафиксировали убытки в $30 млн из-за турнира в Белом доме

Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
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Компания TKO Group Holdings, владеющая Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), зафиксировала убытки в размере $30 млн (2,38 млрд рублей) из-за проведения турнира в Белом доме, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на финансовый отчет организации. Несмотря на эти расходы, общие доходы промоушена во втором квартале 2026 года выросли на 29%.

Предполагалось, что размер первоначальных расходов составит около $60 млн (4,8 млрд рублей — NEWS.RU), однако компании удалось компенсировать потери за счет спонсорских соглашений, — уточнили в отчете.

Турнир под названием UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня на Южной лужайке резиденции американского лидера. Соревнования были приурочены к 80-летию Дональда Трампа и 250-й годовщине образования США.

Несмотря на локальные убытки от этого события, общая выручка бойцовской организации показала значительный рост. Доходы увеличились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в этот финансовый успех внесло новое соглашение о трансляциях с телеканалом Paramount, которое принесло дополнительно $64,7 млн (5,22 млрд рублей).

Ранее в Майами состоялся турнир IBA Bare Knuckle 6, где бывший боец UFC Вячеслав Борщев одержал победу над пуэрториканцем Элвином Брито. Главным событием вечера стал быстрый нокаут американца Маркуса Суареза в первом раунде от чемпиона лиг «Наше дело» и Hardcore FC Алана Салаамова.

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