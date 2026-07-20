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20 июля 2026 в 18:24

Российский экс-боец UFC победил пуэрториканского чемпиона в Майами

Экс-боец UFC Борщев победил пуэрториканца Брито на турнире IBA Bare Knuckle 6

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев победил пуэрториканца Элвина Брито на турнире IBA Bare Knuckle 6 в Майами. Пресс-служба соревнований сообщает, что поединок завершился единогласным решением судей.

Турнир состоялся 18 июля. В соглавном поединке вечера чемпион лиг «Наше дело» и Hardcore FC Алан Салаамов в первом раунде нокаутировал американского бойца кулачного стиля Маркуса Суареза. Ведущим турнира выступил легендарный экс-боец UFC Джон Джонс, а комментировали турнир звезды UFC Кейн Веласкес, Жуниор Дос Сантус, Майк Голдберг.

Ранее боксер Дмитрий Кудряшов победил Хасана Юсефи в дебютном для себя бою на голых кулаках. Поединок прошел 27 июня на «ЦСКА Арене». Кудряшов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

До этого Джонс заявил, что турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle 4 прошел на высшем уровне. По его словам, боец был рад стать частью такого события. В главном бою вечера сошлись чемпион лиги Fight Nights Вагаб Вагабов и экс-боец UFC Йоэль Ромеро из Кубы. По итогам поединка россиянин одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

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