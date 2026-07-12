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12 июля 2026 в 07:23

Минута в октагоне принесла Макгрегору более миллиарда рублей

Макгрегор вернулся в UFC спустя пять лет и проиграл Холлоуэю

Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Конор Макгрегор вернулся в октагон после пятилетнего перерыва, но уже в первом раунде потерпел поражение и уступил Максу Холлоуэю техническим нокаутом. За поединок, продлившийся около минуты, Макгрегор гарантированно получит $15 млн (1,15 млрд рублей).

Бой завершился после того, как 37-летний спортсмен травмировал колено и не смог продолжить выступление. Судья зафиксировал технический нокаут.

До этого Макгрегор не выходил в октагон 1827 дней. Последний бой он провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, получив тогда тяжелый перелом ноги.

Ранее сообщалось, что российский боксер Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В Москве он досрочно победил Питера Кадиру из Германии. Поединок был рассчитан на 12 раундов, однако завершился в шестом после технического нокаута. Таким образом, Гассиев успешно провел первую защиту чемпионского пояса WBA.

До этого боец Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками, говоря об особенностях своего характера. Также боец рассказал журналистам о борьбе с алкогольной зависимостью.

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